Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pedelec trifft Auto - Radfahrer verursacht Unfall

Koblenz-Metternich (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 74-jähriger Pkw-Fahrer die Einmündung Rübenacher Straße/Trierer Straße in Richtung Lützel. Ein 73-jähriger befuhr mit seinem E-Bike parallel auf dem Gehweg und fuhr dann auf Höhe Abfahrt Röhrerhof auf die Fahrbahn. Dabei kreuzte er den Fahrweg des Pkw, so dass es zu einer Berührung kam. In Folge dessen stürzte der Pedelecfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, da er keinen Schutzhelm trug. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

FZ, PHK Drees

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell