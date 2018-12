Feuerwehr Kalkar: PKW- Brand in Kehrum

4 weitere Medieninhalte

Kalkar (ots) - Am 10.12.2018 wurden um 2 Uhr die Löschgruppe Appeldorn und der Löschzug Kalkar zu einem PKW Brand alarmiert. Auf dem Bruchweg in Kehrum standen zehn PKWs nebeneinander geparkt. Beim Eintreffen der Löschgruppe Appeldorn stand ein PKW bereits in Vollbrand und hatte auf den nebenstehenden übergegriffen. Mit zwei Trupps unter Atemschutz wurde zuerst mit Wasser und dann mit Schaum gelöscht. Trotzdem wurde ein weiterer PKW durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Unter Einsatzleitung von Roland Matenaer waren 26 Feuerwehrmänner (SB) über eine Stunde im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde zur Ursachenklärung an die Polizei übergeben. Zur Schadenshöhe und Ursache können keine Angaben gemacht werden.

