Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Jugendgruppe fällt auf - Drogen dabei

Freiburg (ots)

Beschwerden über das Verhalten einer Jugendgruppe hat am Mittwochnachmittag, 02.10.2019, in Bad Säckingen die Polizei auf den Plan gerufen. Bei zwei Personen konnte Cannabis sichergestellt werden. Gegen 15:00 Uhr soll die Gruppe von einem Parkdeck leere kleine Fläschchen hinunterwerfen haben, so die Mitteilung an die Polizei. Diese traf auf eine Gruppe von jungen Leuten, wobei ein 21-jähriger gerade an einem Joint zog. Dieser wurde ihm weggenommen, wie auch einem 20-jährigen mutmaßliches Cannabis, dass er dabei hatte. In der Unterhose des 21-jährigen tauchte bei seiner Durchsuchung auch noch eine geringe Menge Cannabis auf. Die beiden werden angezeigt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell