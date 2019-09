POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Unfälle, Hitlergruß

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine Pkw-Lenkerin ihr Fahrzeug am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der Friedrichstraße anhalten. Dies bemerkte ein ihr nachfolgender Autofahrer zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Aalen: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte eine 18-Jährige am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr mit ihrem Pkw Ford einen Pkw Mercedes Benz, der an der Einmündung Caroline-Fürgang-Straße / Friedhofstraße abgestellt war. Die Fahranfängerin verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 2500 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 10.25 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Pkw Peugeot beschädigte, der in diesem Zeitraum im neuen Parkhaus des Ostalbklinikums im Kälblesrain abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Neuler: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3234 zwischen Leinenfirst und Neuler erfasste ein 53-Jähriger am Mittwochabend gegen 21.35 Uhr ein die Fahrbahn querendes Wildschwein. Das Borstentier wurde bei dem Anprall getötet; am Pkw Mercedes Benz entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ellwangen: Uneinsichtig

Ein 26-Jähriger wollte am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr unbedingt in eine Gaststätte in der Marienstraße, was ihm wegen eines bestehenden Hausverbots vom Wirt verwehrt wurde. Da der Mann aggressiv wurde, musste die Polizei auf den Plan gerufen werden. Während er von den Polizisten weggeschickt wurde, "verabschiedete" sich der Mann mit einem sichtbaren Hitlergruß und den Worten "Sieg Heil". Der 26-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Bopfingen: Aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr auf der Aalener Straße ereignete. Zur Unfallzeit musste ein 36-Jähriger seinen Pkw BMW verkehrsbedingt anhalten. Ein 22-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW Golf auf. Bei dem Unfall erlitt der 36-Jährige leichte Verletzungen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Auf rund 2000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein Unbekannter am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr verursachten, als sie einen Pkw Skoda, der in der Schwerzerallee abgestellt war, zerkratzten.

Zwischen 12 Uhr und 14 Uhr am Mittwochmittag wurde ein Pkw Mercedes Benz, der in diesem Zeitraum am Hintereingang der Stadtwerke in der Honiggasse abgestellt war ebenfalls mutwillig beschädigt. Er Täter schlug gegen den Heckbereich, wodurch ein Schaden von rund 300 Euro entstand. Hinweise in beiden Fällen nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem C-Klasse-Mercedes, der am Mittwoch zwischen 12.40 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Buchstraße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Böbingen: Vorfahrt missachtet

Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Fiat Ducato missachtete am Mittwoch in der Bahnhofstraße die Vorfahrt einer 26-jährigen Polo-Fahrerin. Diese zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro. Ihr vermutlich totalbschädigter Polo musste abgeschleppt werden.

