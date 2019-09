Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gasgeruch verursacht Feuerwehreinsatz - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Dienstag zwischen 07:30 Uhr und 11:35 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz am Krankenhaus Crailsheim in der Gartenstraße einen geparkten PKW Smart. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Schwäbisch Hall: Auto rollt davon

Am Mittwoch gegen 07:45 Uhr stellte ein 20-Jähriger seinen PKW VW Golf auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Max-Eyth-Straße ab, ohne es ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Gegen 09:45 Uhr stellte ein 45-Jähriger fest, dass der Golf gegen seinen Opel gerollt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Wolpertshausen: Gasgeruch verursacht Feuerwehreinsatz

Am Mittwoch um kurz nach 9 Uhr wurde über das Rathaus in Wolpertshausen Gasgeruch in einem Kellerraum eines Gebäudes in der Landturmstraße in Hörlebach mitgeteilt. Die Feuerwehren Wolpertshausen, Crailsheim und Schwäbisch Hall waren zur Überprüfung mit vier Fahrzeugen sowie 22 Einsatzkräften vor Ort. Zudem wurden ein Rettungswagen sowie mehrere Polizeistreifen an den Einsatzort entsandt. Vor Ort konnte in dem besagten Kellerraum tatsächlich ein erhöhter CO2-Wert festgestellt werden, weswegen die umliegenden Gebäude kurzzeitig evakuiert wurden. Weitere Messungen ergaben zwar einen erhöhten, aber nicht gesundheitsgefährdenden CO2-Wert. Sämtliche Gasleitungen wurden anschließend überprüft. Eine Leckage konnte nicht festgestellt werden. Als Ursache kommt eine Ausspülung von vorhandenen Gasen in der Kanalisation durch den einsetzenden Regen oder auch Gärprozesse durch dort gelagerte Kartoffeln in Betracht. Nach einer Lüftung des Gebäudes waren keine erhöhten Werte mehr messbar. Neuerliche Nachmessungen werden durch die Feuerwehr durchgeführt. Eine Gefahr für die Bevölkerung konnte definitiv ausgeschlossen werden.

Blaufelden: VW Bus prallt gegen geparkten LKW

Am Mittwoch um 12:20 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem VW Bus die Kreisstraße 2677 von Emmertsbühl in Richtung Bundesstraße 290. Am Ortsausgang von Emmertsbühl übersah der VW-Lenker einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten LKW und kollidierte frontal mit diesem. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 85.000 Euro. Der Schaden am LKW wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell