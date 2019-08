Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Beinaheunfall durch abgelenkten LKW-Fahrer

Eppenrod / Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Am 26.08.2019, 12.30 Uhr, befuhr die Fahrerin eines schwarzen PKW VW Golf die L 317 von Eppenrod Richtung Görgeshausen, als ihr ein weißer Klein-LKW mit kleinerem gelben Bagger auf der Ladefläche entgegenkam. Vermutlich weil der Fahrer durch Blick auf sein Handy abgelenkt war, geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und zog erst im letzten Moment wieder nach rechts, so dass es nicht zu einem Frontalzusammenstoß kam. Durch den Schreck musste sich die Fahrerin des VW Golf in ärztliche Behandlung begeben. Mögliche Zeugen, die nähere Hinweise zum LKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Diez in Verbindung zu setzen Tel.: 06432/6010 oder pidiezwache@polizei.rlp.de

