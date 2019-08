Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Niederelbert - Nachtrag zum Verdacht der Brandstiftung am 24.08.2019

Niederelbert (ots)

Die Ermittlungen der exakten Brandursache zum Brand in Niederelbert in der Nacht zum Samstag dauern nach wie vor an. Es liegen Hinweise auf Brandstiftung vor. Hinweise auf politische oder fremdenfeindliche Motive liegen indes nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt nach einer ersten Schätzung etwa 15.000 EUR. Eine Bewohnerin des Anwesen wurde leicht verletzt, ein stationäre Aufnahme war nicht erforderlich. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Montabaur geführt.

