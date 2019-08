Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dreisbach - Altmetalldiebstahl

Dreisbach (ots)

Am Freitagnachmittag, 23.08.19, 13.24 Uhr, wurde ein Dreisbach, Brunnenstraße ein Lochblech im Wert von zirka 50 Euro entwendet. Der Täter wurde jedoch bei dem Diebstahl beobachtet. Über das am Fluchtfahrzeug angebrachte Kennzeichen konnte der Täter ermittelt und aufgesucht werden. Das Lochblech wurde in der Folge sichergestellt und kann nun an den Eigentümer wieder herausgegeben werden.

