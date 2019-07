Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag, 15. Juli 2019, in ein Einfamilienhaus in der Bardewischer Straße in Lemwerder-Barschlüte eingebrochen.

Sie nutzten dabei zwischen 08:00 und 09:15 Uhr die kurzfristige Abwesenheit der Bewohner und schlugen eine Fensterscheibe ein. Im Haus suchten die Täter nach Wertgegenständen und nahmen Schmuck und Bargeld an sich. Die Polizei Brake geht davon aus, dass der Tatort zuvor ausgekundschaftet wurde und bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 melden (833822).

