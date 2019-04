Polizei Düsseldorf

POL-D: Ratingen - Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 - Sattelzug kippte auf Fahrbahn - Fahrer schwerstverletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 10.April 2019, 15.54 Uhr

Mit einem Rettungshubschrauber musste gestern ein lebensgefährlich verletzter LKW-Fahrer nach einem schweren Verkehrsunfall bei Ratingen, auf der A3 in Richtung Köln, in ein Krankenhaus geflogen werden.

Den ersten Ermittlungen zur Folge fuhr ein 50-Jähriger aus der Türkei mit seinem Sattelzug im Autobahnkreuz Breitscheid von der A52 auf die A3 in Fahrtrichtung Köln auf. Zeugen berichteten, das in diesem Moment an dem Sattelzug ein Reifen der Vorderachse platzte. Daraufhin brach der Sattelzug nach links aus und kippte auf die Seite. Der Sattelzug schleuder-te über die Fahrbahn und blieb auf der Mittelschutzplanke sowie auf dem zweiten und dritten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn in Richtung Köln liegen.

Für Landung und Start des Rettungshubschraubers musste die A3 in Fahrtrichtung Köln für jeweils 10 Minuten komplett gesperrt werden. Während der Bergung des Lkw und dessen Ladung (Erdreich) sowie der folgenden Reinigungsarbeiten mussten in Fahrtrichtung Köln der mittlere und linke Fahrstreifen und in Ge-genrichtung der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Gegen 21:35 Uhr konnten die Maßnahmen aufgehoben werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeitweilig staute sich der Verkehr in Richtung Köln auf bis zu sieben Kilometer.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 100.000 Euro.

