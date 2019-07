POL-DEL: LK Oldenburg: Kellereinbruch in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Bislang unbekannte Täter sind in die Wassermühle am Rittrumer Kirchweg in Dötlingen eingebrochen.

In der Zeit von Donnerstag, 04. Juli 2019, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 14. Juli 2019, 10:00 Uhr, hebelten sie dabei ein Fenster auf und gelangten so in den Keller. Ob die Täter an Diebesgut gelangten, ist bislang nicht bekannt. Weitere Räume konnten nicht betreten werden. Der entstandene Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die im angegeben Zeitraum unberechtigte Personen gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04431/941-115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (833787).

