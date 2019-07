Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Ein Zaun ist am Montag, 15. Juli 2019, 12:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee erheblich beschädigt worden.

Ein 65-jähriger Mann aus Verden befuhr mit einem Lkw die Kühlinger Straße und wollte in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei kam es zur Berührung zwischen dem Heck des Lkws und dem Gartenzaun.

Der Schaden am Zaun wurde auf 5.000 Euro geschätzt, am Lkw entstanden Schäden in Höhe von 2.500 Euro.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell