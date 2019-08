Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach (ots)

Am heutigen Morgen kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Am Seeufer" in Ransbach-Baumbach. Ein Zeuge beobachtete, wie ein roter Pkw Peugeot Cabrio, mit hoher Geschwindigkeit,rückwärts fuhr und hierbei einen geparkten Pkw streifte und beschädigte. An beiden Fahrzeugen wurde der jeweils linke Außenspiegel abgefahren. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Bei dem Fahrer soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben, welche ca. 30 Jahre alt ist.

Hinweise an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer 02624/94020

