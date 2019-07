Polizei Bonn

POL-BN: Baumaschine in Pützchen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Donnerstagmorgen meldete eine Baufirma der Bonner Polizei den Diebstahl eines Radladers von einer Baustelle auf der Straße Am Weidenbach in Pützchen. In der Zeit von Mittwoch (24.07.2019) 15:45 Uhr bis Donnerstag (25.07.2019) 05:45 Uhr entwendeten Unbekannte von dort den blauen Radlader des Herstellers JCB vom Typ Loader.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Radladers machen können, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem ermittelnden Kriminalkommissariat 35 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell