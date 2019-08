Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pkw beschädigt

Westerburg (ots)

Am 24.08.19, gegen 13.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz in der Wörthstr. 69, Westerburg, in Nähe eine Tabakwarenladen, ein roter PKW Hyundai beschädigt. Anhand des Schadensbildes muss davon ausgegangen werden, dass der Fahrer eines anderen Fahrzeuges beim Ein- oder Aussteigen in sein Kfz, mit seiner Tür an die Fahrertür des Geschädigten schlug. Diese wurde dabei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Westerburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der 02663/98050 zu melden.

