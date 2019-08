Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ebertshausen / Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Am Freitag, 23.08.19, 09.00 Uhr, kam es auf der L 318 in Höhe von Ebertshausen zu einem Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden. Ein PKW-Fahrer wollte auf einer längeren Geraden einen vor ihm fahrenden PKW und LKW überholen. Als er in Höhe des PKWs war, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit, ebenso wurde der Anhänger des LKW beschädigt. Gesamtschadenshöhe ca. 20.000.-

