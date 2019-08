Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Erneute Abfallentsorgung im Wald

Schönborn/Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Ein Spaziergänger fand an der L 318, Birlenbach-Schönborn, kurz vor dem Abzweig nach Wasenbach, an einem Waldweg links der Straße 5 Autositze und den Bodenbelag aus einem Fahrzeug. Es handelt sich um einen schwarzen Ledersitz, zwei schwarze und zwei gräulich-gemusterte Velourssitze. Die Teile dürften vermutlich aus einem General-Motors-Van stammen. Hinweise bitte an die Polizei Diez, Tel.: 06432/6010 oder pidiezwache@polizei.rlp.de

