Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190703 - 710 Frankfurt-Nordend: Dieb entreißt Radfahrerin die Handtasche

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Abend klaute ein Unbekannter beim Vorbeifahren einer 64-jährigen Fahrradfahrerin die Handtasche und flüchte anschließend mit seiner Beute.

Die 64-Jährige war gegen 20.15 Uhr auf der Lortzingstraße mit ihrem Fahrrad unterwegs. An der Kreuzung zur Glauburgstraße hielt sie an, um nach dem Verkehr zu schauen. In diesem Moment radelte ein Mann an ihr vorbei und riss ihr die Handtasche von der Schulter. Mit seiner Beute flüchtete der Dieb in Richtung Norden. Die Handtasche brachte ein Passant später bei der Polizei vorbei, es fehlten jedoch u.a. etwa 100 Euro Bargeld, ein Handy (iPhone XS) und ein Schlüssel.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, etwa 190 cm groß, circa 35 Jahre alt, tiefe Stimme, sportliche Figur, dunkler Vollbart, schwarzes Basecap und schwarzrote Jacke. Er soll mit einem schwarzroten Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51499 entgegen.

