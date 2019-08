Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Höhr-Grenzhausen, Im Silbertal 15 (ots)

Am Donnerstag, den 22.08.2019 ereignete sich um 10:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden Im Silbertal 15, Höhr-Grenzhausen. Zwei Jugendliche halfen dem Unfallopfer von der Straße auf und brachten ihn nach Hause. Beide Jugendlichen kommen als Zeugen für den Unfall in Frage. Ihre Personalien sind nicht bekannt. Mit der Bitte um Kontaktaufnahme der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen. Tel.: 02624-94020.

