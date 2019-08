Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Diez (ots)

In den späten Abendstunden des 22.08.2019 kam es zu mehreren Anrufen eines falschen Polizeibeamten, der angab, Mitarbeiter der Polizei Diez zu sein. Nach Vorspielen einer inszenierten Täterfestnahme im hiesigen Stadtgebiet hätte man bei den Tätern eine Liste mit den Namen der späteren Opfer aufgefunden. Um diese zu schützen, wurden die meist älteren Opfer aufgefordert, die Rollläden bzw. Fenster zu schließen oder anzugeben, ob sie Bargeld zu Hause lagern. Es ist zu keinem Schaden gekommen. Die Polizei weist erneut daraufhin, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelt. Bitte keine Auskünfte an Fremde am Telefon geben! Hinweise über mögliche Täter oder Fahrzeuge bitte an die PI Diez (06432/6010).

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell