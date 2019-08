Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer VU - Fahranfängerin knallt gegen Baum Nachtragsmeldung

Schiesheim (ots)

Am Freitag, 23.08.2019, kam es gegen 00:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B54 zwischen Zollhaus und Schiesheim. Eine 18jährige Fahranfängerin geriet aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Baum. Die junge Frau aus Hessen kam schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden. Mehrere Feuerwehreinheiten der VG Hahnstätten kamen zum Einsatz. Die Unfallstelle war um 02:30 Uhr geräumt.

