Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gegenstand gegen Windschutzscheibe geworfen

Zeugen gesucht

Gronau (ots)

Am Sonntag befuhr ein 48-jähriger Autofahrer gegen 00.15 Uhr die Hermann-Ehlers-Straße, als ihm nach eigenen Angaben in Höhe der Bahnüberführung von der Seite ein Holzgegenstand gegen die Windschutzscheibe geworfen worden sei. Die Windschutzscheibe wurde beschädigt Der 48-Jährige konnte keine weiteren Angaben machen, verdächtige Personen hat er nicht beobachtet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562-9260).

