Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallbeteiligter stand erheblich unter Alkoholeinfluss

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag befuhr ein 53 Jahre alter Fahrradfahrer gegen 04.00 Uhr den Europaplatz. Er verlor das Gleichgewicht und streifte ein stehendes Taxi, so dass ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Da der Fahrradfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand, leiteten die hinzugerufenen Polizeibeamten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

