POL-BI: Diebe machen Beute in Autos

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Stieghorst - In den vergangenen beiden Tagen sind bis zum Mittwoch, 07.08.2019, in Schildesche und in Stieghorst drei Pkw aufgebrochen worden. Die Täter verschwanden mit Navigationsgeräten und einer Bohrmaschine.

Zwischen Montag, 21:15 und Mittwoch, 11:45 Uhr, erschienen die unbekannten Diebe in der Straße Am Sudholz. Aus einem abgestellten Ford Fiesta entwendeten sie ein schwarzes Navigationsgerät der Marke TomTom. Die 23-jährige Ford Fahrerin bemerkte ihren durchwühlten Pkw mit unverschlossener Fahrertür. Das Navigationsgerät war nicht von außen erkennbar im Auto deponiert.

An der Straße Meierfeld stahlen die Unbekannten ein Becker Traffic Assist Z100 crocodile Navigationsgerät und den Fahrzeugschein aus einem geparkten Renault Kangoo. Die 25-jährige Autofahrerin hatte ihren Renault zwischen Montag, 16:00 und Mittwoch, 15:00 Uhr, am Fahrbahnrand abgestellt. Die beiden Gegenstände waren nicht von außen sichtbar.

Ein 57-jähriger Bielefelder parkte seinen VW Tiguan zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, in der Konrad-Zuse-Straße. Unbekannte stahlen aus dem VW eine Bohrmaschine der Marke Bosch GSBVE-2-LI und einen Satz Bits. Die Gegenstände fanden die Diebe im Fußraum des SUV.

