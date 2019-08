Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Versuchtes Tötungsdelikt in Gütersloh - Tatverdächtiger ermittelt

Bielefeld (ots)

HC / Bielefeld - Gütersloh-

Wie bereits berichtet verletzte am Dienstag, den 30.07.2019, ein Täter eine 21-Jährige in ihrer Wohnung in Gütersloh. Die Mordkommission "Friedrich" der Polizei Bielefeld ermittelte den Tatverdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld beantragte einen Haftbefehl, den eine Richterin erließ.

Nach den derzeitigen Ermittlungen suchte der Tatverdächtige gegen 01:53 Uhr das Opfer in dessen Wohnung auf. Nachdem die 21-Jährige ihm zu verstehen gab, dass sie mit ihm den Geschlechtsverkehr nicht vollziehen werde, griff sich der Mann eine zerbrochene Weinflasche. Er schlug und stach damit auf den Kopf- und Halsbereich des Opfers ein. Nur durch Zufall erlitt die 21-Jährige keine Stichverletzung, die zum Tod hätte führen können. Nach der Tat gelang dem Täter die Flucht.

Die ersten Zeugenaussagen und Ermittlungen der Kriminalbeamten führten zu einem Mann aus Verl. Intensive Recherchen erhärteten den Tatverdacht gegen den 20-Jährigen mit afrikanischen Wurzeln.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld beantragte einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit auf der Flucht.

