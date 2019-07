Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht beim Herkules; Einbrecher nutzt gekipptes Fenster

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf - Unfallflucht beim Herkules

Die Unfallflucht auf dem Herkules-Parkplatz in der Georg-Kramer-Straße war bereits am Freitag, 28. Juni, zwischen 10.20 und 11 Uhr. Der hinten links beschädigte schwarze Alfa Romeo parkte gegenüber vom Haupteingang. Der Schaden beträgt mindestens 800 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin ergaben sich nicht. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Marburg - Einbrecher nutzt gekipptes Fenster

Immer wieder warnt die Polizei und mahnt, alle Fenster beim Verlassen der Wohnung zu schließen. Die Kriminalpolizeilichen Berater sagen immer wieder: " Gekippte Fenster sind für Einbrecher wie offene Türen!" Genau ein solches gekipptes Fenster nutzte ein Einbrecher in der Nacht zum Dienstag, 02. Juli, aus, um in ein Büro in der Gisselberger Straße einzusteigen. Vermutlich nahm der Täter zuvor den Weg durchs Stadion. Im Inneren des Bürogebäudes betrat und durchwühlte der Täter mehrere Räume. Er stahl letztlich einen Computer, Erfrischungsgetränke und Süßwaren. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Wer hat zur Tatzeit zwischen 20 und 06 Uhr insbesondere rund um das Georg-Gassmann-Stadion und das angrenzende Bürogebäude verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

