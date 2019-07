Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Autodiebstahl; Unfallflucht in der Gutenbergstraße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Caldern - Autodiebstahl - Wo ist der rote Peugeot

Die Polizei fahndet derzeit nach einem in der Mühlenstraße gestohlenen, roten Peugeot mit dem amtlichen Kennzeichen MR-YT 605. Der Diebstahl des 10 Jahre alten Autos war in der Nacht von Sonntag auf Montag, 01. Juli. Wer hat das Auto seit Sonntag, 30. Juni, 23 Uhr, noch gesehen? Wo steht der Pkw jetzt? Aus Gründen der Spurensicherung bittet die Polizei darum, nicht an das Auto heranzutreten, sondern unmittelbar die Polizei zu informieren. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Fahrrad, Fahrradanlehnbügel und Warnbake beschädigt - Verursacher flüchtete

Vor dem Anwesen Gutenbergstraße 8 fuhr ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen ein Fahrrad, welches an einen Fahrradanlehnbügel angeschlossen war. Sowohl an dem Damenrad, als auch an dem Bügel und einer Warnbake entstanden Schäden in Höhe von insgesamt mindestens 350 Euro. Der Verursacher der mutmaßlich beim Rangieren oder Ein- bzw. Ausparken entstandenen Kollision flüchtete. Die Unfallzeit war am Montag, 01. Juli, zwischen 08 und 10 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht und kann den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

