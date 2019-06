Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Diebstahl von Werkzeug aus Transporter

Am Dienstag, 25. Juni 2019, brach zwischen 00.30 und 06.15 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen Transporter Fiat Ducato auf, der im Kempers Kamp abgestellt war. Aus diesem wurde diverses Werkzeug gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Cloppenburg - Mobile Toilette in Brand geraten

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, geriet gegen 04.04 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine mobile Toilette auf einer Baustelle an der Sevelter Straße in Brand. Die Feuerwehr Cloppenburg rückte mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften aus. Außer der Toilette wurden keine weiteren Gegenstände beschädigt.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 25. Juni 2019, wurde um 18.03 Uhr auf der Osterstraße ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Garrel - Wohnungseinbruchdiebstahl, Zeugenaufruf verdächtige Personen

Am Dienstag, 25. Juni 2019, kam es zwischen 09.30 und 10.15 Uhr in der Katharinenstraße zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter brachen in der Abwesenheit der Bewohner in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie konnten letztendlich Bargeld erbeuten. In diesem Zusammenhang wurde um 09.10 Uhr ein verdächtiger Vorfall gemeldet. In der Marienstraße klingelten zwei Männer an einem Haus und entfernten sich beim Öffnen in verdächtiger Art und Weise unter einem Vorwand. Die Männer werden als etwa 30 bis 40 Jahre alt und osteuropäischer Erscheinung beschrieben. Sie sollen keine Bärte oder Brillen und kurz geschnittenes Haar getragen haben. Weitere Details liegen aktuell nicht vor. Ob diese Personen mit dem Einbruch in Verbindung stehen wird derzeit überprüft. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Handtaschenraub, Frau leicht verletzt

Am Dienstag, 25. Juni 2019, kam es um 12.20 Uhr kam es in der Straße Wallgärten zu einem versuchten Handtaschenraub. Zwei mutmaßlich jugendliche Täter im Alter zwischen 12 und 14 Jahren versuchten einer 69-jährigen Frau aus Cloppenburg aus ihrem Rollator die Handtasche zu stehlen. Die Dame konnte die Tasche festhalten, stürzte jedoch zu Boden und verletzte sich leicht. Die beiden Täter flüchteten auf Fahrrädern in unbekannte Richtung. Weitere Details zu den Tätern liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

