Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kühlergrill und Kennzeichen gestohlen; E-Bike gestohlen; Frontalzusammenstoß - 2 Verletzte

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bauerbach - Kühlergrill und Kennzeichen gestohlen

Im Hof eines Anwesens in der Lilienstraße in Bauerbach war der Tatort eines Diebstahls von Fahrzeugteilen. Als die Besitzerin am Sonntag, 30. Juni, um 20 Uhr, zurückkehrte, fehlten an dem am Vortag zur gleichen Zeit dort abgestellten Ford C-Max der Kühlergrill und das vordere Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - E-Bike gestohlen

Vom Fahrradständer im Hof der Neuen Kasseler Straße 62 stahl ein Dieb ein schwarz rotes Mountain - E-Bike im Wert von 2000 Euro. Das Radon ZR Team 7.0 war durch ein Schloss gesichert. Die Tatzeit war am Donnerstag, 27. Juni, zwischen 08.35 und 12 Uhr. Wo ist das Bike seit Donnerstag aufgetaucht? Wer kann Hinweise zum Standort des Fahrrades machen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Frontalzusammenstoß - 2 Verletzte

Nach einem Frontalzusammenstoß heute Morgen (Montag, 01. Juli), gegen 07.30 Uhr, auf der Brücke in der Rudolf-Bultmann-Straße lag ein Auto auf dem Dach. Die beiden ansprechbaren Autofahrerinnen kamen zur Untersuchung der Verletzungen ins Krankenhaus. Die Unfallursache steht nicht fest. Nach den ersten Ermittlungen fuhr eine 57 Jahre alte Frau aus Marburg mit ihrem Ford Fiesta vom Krummbogen aus zum Ortenberg, eine 31-jährige Marburgerin im Opel Astra in die entgegengesetzte Richtung. Offenbar kam der Ford immer weiter in den Gegenverkehr. Durch die Kollision "arbeitete" sich der Opel an dem Ford hoch, kippte über die Seite und blieb auf dem Dach liegen. An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Nach dem Abschleppen der Wracks und der Straßenreinigung war die bis dahin voll gesperrte Verbindung zwischen dem Krummbogen und dem Ortenbergplatz ab kurz nach 09 Uhr wieder befahrbar.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell