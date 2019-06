Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: verkehrssicher-in-mittelhessen - Weitere Geschwindigkeitskontrollen (Bezug: Presseinformation vom 11. Juni - Provida-Fahrzeug im Ostkreis)

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ostkreis

"Neben der Verkehrsprävention mit den bekannten Aktionen BOB und MAX gehören auch Kontrollen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten zum Verkehrssicherheitsprogramm verkehrssicher-in-mittelhessen - eines dieser Themen ist die Geschwindigkeitsüberwachung! Die Polizei wird daher weiterhin die Geschwindigkeit mit dem Einsatz aller zur Verfügung stehenden Messtechniken überwachen." So stand es in der Presseinformation vom 11. Juni, nach dem erstmaligen Einsatz des Provida-Fahrzeugs im Ostkreis. "Die Polizei geht konsequent und entschlossen gegen die Missachtung der Geschwindigkeit vor. Geschwindigkeit ist eine Hauptunfallursache bei den schweren Verkehrsunfällen. Die Missachtung von Geschwindigkeitsbeschränkungen gefährdet die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer!", sagt Renee Kopsch, der Leiter der Polizeistation Stadtallendorf. Wieder zeigt das Ergebnis einer Geschwindigkeitskontrolle deren Notwendigkeit. Eine abendliche Kontrolle am Mittwoch, 26. Juni mitten in Stadtallendorf dauerte nicht mal 30 Minuten. In dieser Zeit passierten sechs Fahrzeuge deutlich zu schnell die Messstelle. Die Folge: 3 Barverwarnungen und 3 Anzeigen. Ein Autofahrer muss sich auf ein Fahrverbot vorbereiten. Die Polizei Stadtallendorf wird die Geschwindigkeitsüberwachungen im Ostkreis fortsetzen.

Martin Ahlich

