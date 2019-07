Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Trailer mit Motorboot entwendet

Emmerich-Dornick (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag (29. Juli 2019), 12:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Motorboot mitsamt Trailer von einem Hof an der Pionierstraße. Das gestohlene Boot der Marke Quicksilver Typ 605 ist weiß und trägt den Markennamen als Schriftzug hinten an der Seite. Der silberne Schiffstrailer der Marke Marlin hat das Kennzeichen KLE-QU908. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

