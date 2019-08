Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Unfallflucht auf Matratze-Concord-Parkplatz

Hachenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 21.08.2019, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19.00 Uhr, hatte der Mitteiler seinen Opel Corsa auf dem Parkplatz des Geschäfts Matratzen Concord in Hachenburg abgestellt. In diesem Zeitraum touchierte ein anderer Pkw die Beifahrerseite des Fahrzeugs und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

