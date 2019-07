Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Seniorenwohnung

Gronau (ots)

Am Sonntagmorgen brach ein noch unbekannter Einbrecher zwischen 07.15 Uhr und 09.00 Uhr die Terrassentür einer Wohnung in einem Seniorenwohnheim an der Enscheder Straße auf. Der Täter durchsuchte die Wohnung und entwendete einen kleinen Schranktresor, ein Samsung Tablet, ein Lenovo Laptop und zehn Gläser mit Goldrand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell