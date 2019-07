Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Pedelecs im Gesamtwert von mehr als 6.000 Euro gestohlen

Bocholt-Barlo (ots)

Am Samstagabend stellte ein Ehepaar aus Bocholt gegen 20.00 seine Pedelecs vor einer Gaststätte an der Barloer Ringstraße ab. Gegen 22.45 Uhr mussten die Geschädigten feststellen, dass ihre schwarzen Pedelecs der Marke Gudereit (Premium E-08) im Gesamtwert von mehr als 6.000 Euro gestohlen worden waren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

