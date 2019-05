Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht Trickdiebe

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Am Mittwoch, den 15.05.2019, stahlen Unbekannte nach einem Täuschungsmanöver einem Bielefelder vor einer Spielothek an der Augsut-Bebel-Straße/ Bröker Straße ein Portemonnaie. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Spielotheken Besuch gingen zwei Bielefelder an der Bröker Straße/ August-Bebel-Straße gegen 20:55 Uhr zu ihrem geparkten Peugeot und stiegen ein. Zwei Männer traten an die Beifahrerseite des Wagens heran und sprachen den 22-jährigen Beifahrer an. Die Unbekannten gaben vor, Kriminalbeamte zu sein und forderten die Bielefelder auf, sich auszuweisen.

Als der 22-Jährige sein Portemonnaie hervorholte, riss einer der Täter ihm dies aus den Händen und beide Männer rannten über die August-Bebel-Straße in Richtung Herforder Straße. Der 21-jährige Peugeot-Fahrer und sein Beifahrer nahmen mit dem PKW die Verfolgung auf, die erfolglos verlief.

Ein Täter wird als circa 30 Jahre alt, 185 cm groß, mit schwarzen Haaren, dunklen Augen, schwarz/ grauem Bart und bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, beschrieben.

Sein Begleiter soll circa 20 Jahre alt, 175 cm groß, mit schwarzen Haare, dunkle Augen, bekleidet mit einer Kappe, einer schwarzer Jacke mit weißen Punkten an den Ärmeln und einer hellen Hose sein.

Wer hat im Bereich der August-Bebel-Straße/ Bröker Straße oder August-Bebel-Str./ Herforder Straße Beobachtungen gemacht? Melden Sie sich, wenn sie auffällige Wahrnehmungen in der Spielothek oder auf dem Parkplatz gemacht haben!

Zeugenhinwiese nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

