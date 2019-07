Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss

Bocholt (ots)

Am Sonntag wurde der Polizei gegen 19.10 Uhr ein augenscheinlich angetrunkener Autofahrer in der Bocholter Innenstadt gemeldet. Die Beamten trafen den 57-Jährigen kurz darauf an und stellten fest, dass dieser erheblich alkoholisiert war und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

