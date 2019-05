Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 19-Jähriger in Wohnung niedergeschlagen - Fernseher und Spielekonsole geraubt

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Zwei junge Männer aus Hemmoor stehen im Verdacht, am gestrigen Sonntagabend (19.05.2019) gegen 23:20 Uhr einen ihnen bekannten 19-Jährigen in dessen Wohnung überfallen und durch Schläge schwer verletzt zu haben. Hierbei soll auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein. Das Opfer wurde stark blutend zurückgelassen. Die Täter entkamen mit einem Fernseher und einer Spielekonsole aus der Wohnung. Noch in der Nacht ordnete die Staatsanwaltschaft Stade die Durchsuchungen der Wohnungen zweier Männer im Alter von 18 und 21 Jahren an. In der Wohnung des 21-Jährigen trafen die Beamten die beiden Tatverdächtigen an und nahmen sie vorläufig fest. Das mutmaßliche Raubgut und die mögliche Tatwaffe wurden sichergestellt. Der Heranwachsende muss nach Polizeikenntnis noch immer intensivmedizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen dauern an.

