Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Autofahrer hatte Marihuana geraucht

Stadtlohn (ots)

Mit einer Strafanzeige endete in der Nacht zum Montag in Stadtlohn die Fahrt eines 40 Jahre alten Autofahrers. Polizeibeamten hatten ihn auf der Burgstraße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann seinen Wagen unter dem Einfluss von Drogen gesteuert hatte. Er räumte ein, vor der Fahrt Marihuana konsumiert zu haben. Die Beamten fanden zudem eine kleine Menge der Droge im Wagen. Sie untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Ein Arzt entnahm dem 40-Jährigen eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin: Wer im Drogenrausch Auto fährt, gefährdet sich und andere. Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen treten schon nach dem Konsum geringer Mengen auf - damit steigt die Gefahr eines Unfalls. Das Autofahren unter Einfluss illegaler Drogen zieht auch rechtliche Folgen nach sich: Es stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die eine Geldbuße von bis zu 1.500 Euro und ein Fahrverbot von bis zu drei Monaten nach sich ziehen kann. Hinzu kommen zwei Punkte in der "Verkehrssünderdatei". Begeht der berauschte Autofahrer einen Fahrfehler, gefährdet andere Verkehrsteilnehmer oder verursacht einen Unfall, so handelt es sich um eine Straftat. Das Strafgesetzbuch sieht dafür eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und Geldstrafen vor.

