Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Hachenburg (ots)

Am 23.08.2019 kommt es um 11:00 Uhr zu einem Unfallgeschehen auf dem Hachenburger Friedhofsparkplatz in der Straße In der Freiheit. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde vermutlich beim Rückwärtsfahren aus der Parklücke durch den Unfallfallverursacher beschädigt. Zu dem unfallverursachenden Fahrzeug ist bekannt, dass es sich vermutlich um einen grauen Golf oder Mercedes handeln soll. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann weitere Angaben zu dem Unfallverursacher machen? Hinweise bitte unter 02662-95580 an die Polizeiinspektion Hachenburg oder jede andere Polizeidienstelle.

