Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Quad

Stockhausen-Illfurth (ots)

In der Zeit von Donnerstag 22.08.2019 17:00 Uhr bis Montag 26.08.2019 16:00 Uhr wurde in der Waldstraße in Stockhausen-Illfurth ein schwarzes Quad aus einem geschlossenen, aber nicht verschlossenen Unterstand entwendet. Da beide Originalschlüssel noch vorhanden sind, wurde das Fahrzeug vermutlich auf einen Anhänger oder Transporter aufgeladen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02662-95580 an die Polizei in Hachenburg zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell