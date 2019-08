Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Marienberg (ots)

Am Montag den 26.08.2019 wurde in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:20 Uhr auf dem Parkplatz oberhalb des Schulzentrums in Bad Marienberg, ein weißer Seat Ibiza beschädigt. Unbekannte zertrümmerten die Scheibe der Fahrertür. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580.

Polizeidirektion Montabaur



