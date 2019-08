Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Zimmerbrand hat fünf Verletzte zur Folge

Wuppertal (ots)

Am 22.08.2019, gegen 14:10 Uhr, kam es in einer Wohnung an der Daniel-Schürmann-Straße in Remscheid zu einem Zimmerbrand. Eine 96-jährige Bewohnerin versuchte, durch Abbrennen von Kaffeemehl und Nelken, Wespen von ihrem Balkon zu vertreiben. Aus bislang ungeklärter Ursache fing hierbei der Teppich in ihrer Wohnung Feuer. Die zur Hilfe geeilten Nachbarn, ein Ehepaar (91 und 92 Jahre) sowie eine 63-jährige Frau und ein 60-jähriger Mann, konnten das Feuer löschen. Die 96-Jährige und ihre hilfsbereiten Nachbarn wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. (jk)

