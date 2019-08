Polizei Wuppertal

POL-W: W- Radfahrerin verletzt - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 21.08.2019, gegen 17:15 Uhr, kam es auf dem Homanndamm in Wuppertal-Vohwinkel zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin. Eine 59-jährige Wuppertalerin war mit ihrem Fahrrad in Richtung Nathrather Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 21 kam ihr ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen. Ohne erklärlichen Grund befuhr dieses teilweise die Fahrspur der Zweiradfahrerin. Um eine Kollision zu vermeiden, versuchte die Radfahrerin auszuweichen. Hierbei kam sie zu Fall, verletzte sich leicht und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem blauen Kleinwagen (vermutlich Ford) machen? Zeugen können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat melden. (weit)

