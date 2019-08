Polizei Wuppertal

POL-W: Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Seit gestern (21.08.2019) nahm die Polizei in Wuppertal, Remscheid und Solingen insgesamt fünf Einbrüche auf. Wuppertal: Im Zeitraum 20.08.2019, 23:30 Uhr bis 21.08.2019, 10:10 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gaststätte an der Neumarktstraße ein. Die Diebe hebelten ein Fenster auf und entwendeten aus dem Inneren mehrere Elektronikartikel. Anschließend entkamen sie unerkannt. In der Nacht auf den 21.08.2019 verschafften sich Einbrecher auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Geschäft an der Tannenbergstraße. Es wurde Bargeld entwendet. Remscheid: In ein Einfamilienhaus an der Intzestraße brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 20.08.2019, 20:00 Uhr und dem 21.08.2019, 09:55 Uhr, ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entkamen mit unbekannter Beute. Solingen: Im Zeitraum 20.08.2019, 20:00 Uhr bis 21.08.2019, 05:15 Uhr, verschafften sich Täter auf nicht bekannte Weise Zutritt zu einem Büro an der Straße Unter St. Clemens. Entwendet wurden Elektroartikel. Ebenfalls in der Nacht auf den 21.08.2019 stahlen Unbekannte Bargeld aus einer Gaststätte an der Beethovenstraße. Sie hatten sich durch ein Fenster Zutritt verschafft und entkamen unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jk)

