Polizei Wuppertal

POL-W: Seit gestern (20.08.2019) musste die Polizei fünf Einbrüche im Bergischen Städtedreieck aufnehmen

Wuppertal (ots)

Am frühen Morgen des 20.08.2019, gegen 04:26 Uhr, brachen Unbekannte in eine Jugendeinrichtung an der Straße Klausen in Remscheid ein. Zuvor hebelten sie eine rückwärtige Tür auf. Die Einbrecher entfernten sich ohne Beute. Im Zeitraum vom 17.08.2019, 20:00 Uhr bis 20.08.2019, 08:50 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Geschäft an der Bismarckstraße in Solingen ein. Es wurde Bargeld entwendet. Vom 19.08.2019, 16:40 Uhr auf den 20.08.2019, 07:55 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster zu Büroräumlichkeiten an der Reichsstraße in Wuppertal auf. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten ohne Beute. Am 20.08.2019, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 15:10 Uhr, verschafften sich Einbrecher durch Aufhebeln einer Wohnungstür Zutritt zu einer Wohnung an der Wittener Straße in Wuppertal. Sie entwendeten Bargeld sowie ein elektronisches Gerät. Am 21.08.2019, gegen 03:08 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Bankfiliale an der Vohwinkler Straße in Wuppertal. Er hebelte ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und begab sich in den Kundenberatungsraum. Dort brach der Einbrecher mehrere Kundenschließfächer auf. Schließlich entfernte er sich ungesehen mit bislang unbekannter Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer 0202/284-1801. (jk)

