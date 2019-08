Polizei Wuppertal

POL-W: W- Auto macht sich selbstständig

Wuppertal (ots)

Auf der Oberbergischen Straße in Wuppertal verunfallten heute Morgen, 21.08.2019, gegen 06:30 Uhr, zwei Fahrzeuge. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stellte ein 76-jähriger Wuppertaler seinen VW am Fahrbahnrand ab und verließ kurzfristig das Auto. Aus bislang ungeklärter Ursache und aufgrund des Gefälles geriet der VW ins Rollen. Die Fahrerin (41) eines entgegenkommenden Nissan konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem führerlosen VW. Der Senior, der noch versuchte sein Fahrzeug zu stoppen, zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Nissanfahrerin erlitt durch den Zusammenprall leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf circa 18.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Oberbergische Straße zumindest teilweise für etwa eine Stunde gesperrt werden. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell