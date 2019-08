Polizei Wuppertal

POL-W: W- Auto nach Unfall auf dem Dach

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag, 20.08.2019, gegen 12:40 Uhr, kam es auf der Wittener Straße/Linderhauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Eine 39-Jährige befuhr mit ihrem Fiat die Wittener Straße in Richtung Nächstebreck. An der Kreuzung Wittener Straße/Linderhauser Straße beabsichtigte sie dem Verlauf der Wittener Straße zu folgen. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines 76-Jährigen, der die Linderhauser Straße mit seinem Mercedes talwärts fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wodurch der Fiat umgeworfen wurde und auf dem Dach liegenblieb. Durch Ersthelfer waren sowohl die Fahrerin, als auch ihre Beifahrerin (10) bereits aus ihrem Fahrzeug befreit worden. Beide Insassen verletzten sich durch den Unfall schwer und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein geschätzter Schaden von etwa 25.000 Euro. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell