Polizei Wuppertal

POL-W: Einbrecher verletzt Mitarbeiter und flüchtet

Wuppertal (ots)

Bereits am vergangenen Freitagmorgen, 16.08.2019, gegen 05:30 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Einbrecher durch ein Fenster unbefugt Zutritt zu einem Firmengebäude an der Raffaelstraße in Solingen. Hier durchsuchte er mehrere Büroräume. Als Mitarbeiter ihn entdeckten, schlug er um sich und verletzte diese leicht. Schließlich konnte er mit Bargeld flüchten. Ein Zeuge beschrieb den Täter als 180 bis 185 cm große Person mit kräftiger Statur, bekleidet mit blauer Jeanshose, blauem Kapuzenpullover und beiger Kappe. Weiterhin soll diese Person eine Umhängetasche getragen und mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, wenden sich bitte unter 0202/284-0 an die Polizei. (jk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell