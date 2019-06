Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Laufenburg: Geldautomat aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise!" - Tatzeit war in der Nacht zum Montag!

Freiburg (ots)

Die Tatzeit kann näher eingeschränkt werden. So geschah die Tat in der Nacht zum Montag, 10.06.2019, zwischen 02:00 Uhr und 03:30 Uhr.

Bisherige Meldung:

Am Montagabend, 10.06.2019, wurde in Laufenburg bemerkt, dass ein Geldautomat, der im Eingangsbereich eines Einkaufmarktes im Laufenpark aufgestellt ist, aufgebrochen wurde. Um 17.09 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Vermutlich mehrere Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und waren so in den Vorraum des Einkaufsmarktes gelangt. Der Geldautomat wurde gewaltsam geöffnet und das darin verwahrte Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgenommen. Die Täter flüchteten über die Rückseite des Gebäudes. Die Tat spielte sich im Zeitraum von Samstagabend, 23:00 Uhr, bis Montag, 17:00 Uhr, ab. Um sachdienliche Hinweise bittet die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0.

