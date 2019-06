Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Opfingen: Exhibitionist am Opfinger See - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein Exhibitionist entblößte sich vor drei jugendlichen Mädchen. Die Kriminalpolizei Freiburg sucht Zeugen.

Die Geschädigten erstatten nach der Tat Anzeige bei der Kriminalpolizei. Das Geschehen hätte sich am Mittwoch, 05.06.2019, in der Zeit von 13.00-13.30 Uhr, ereignet. Die drei Mädchen im Alter von 15-16 Jahren seien zum Baden am Opfinger See gewesen. Sie hätten beobachtet, wie ein Mann aus geringer Entfernung unsittliche Handlungen in ihre Richtung vorgenommen hätte.

Die Geschädigten schätzten den unbekannten Mann auf circa 40-50 Jahre, circa 1,75 m groß, mit braunem/lichtem Haar, Bierbauch und Dreitagebart. Er sei mit einer blau-weiß-gestreifte Badehose bekleidet gewesen.

Wer hat das Tatgeschehen beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem gesuchten Mann geben? Die Kriminalpolizei Freiburg nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen (Tel. 0761 882-5777).

jc

